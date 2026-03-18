¡MasterChef 24/7 quiere conocerte! Haz un video y cuéntanos cómo la cocina transformó tu vida

La nueva temporada de MasterChef México está a la vuelta de la esquina y el proceso de selección ya comenzó; y si quieres formar parte, ya puedes inscribirte en el casting digital. Recuerda que, al enviar tu casting, deberás adjuntar un video en donde compartas tu historia personal y relación con la cocina; recuerda que las emociones forman parte de la cocina y de la vida misma.

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¿Cómo participar en el casting digital de MasterChef México 2026?

Toma en cuenta que para formar parte del proceso de selección es necesario grabar un video en el que expliques de manera clara y emotiva cómo la cocina ha impactado en tu vida. Este material será clave para que el equipo que analiza a todos los aspirantes conozca más sobre tu personalidad, pasión y motivaciones.

Es fundamental que dentro del video muestres no solo tus habilidades culinarias y destreza en la cocina, sino también sobre quién eres y qué te apasiona, qué te impulsa y por qué quieres formar parte del programa.

¿Qué debe tener tu video para destacar?

Uno de los puntos más importantes es la autenticidad, pues los aspirantes deben poder transmitir emociones reales que demuestren por qué quieren formar parte de la cocina más famosa de México. Recuerda que también es fundamental contar una historia que conecte con la audiencia.

La oportunidad de transformar tu vida

Para los aspirantes, el participar en MasterChef México representa una plataforma para crecer tanto personal como profesionalmente, pues a lo largo de todas sus temporadas, este formato ha servido para impulsar carreras y llevar el talento de la cocina nacional a nuevos niveles.