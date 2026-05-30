¿Y para ella? María pide votos para Diego en MasterChef 24/7 con una contagiosa canción (VIDEO)

Conforme se acerca el domingo de eliminación en MasterChef 24/7, Diego está haciendo de todo para conservar su lugar, pues es uno de los cocineros que tienen delantales negros. Y es que además de que tendrá que defenderse con sus recetas, sabe que el apoyo del público también es fundamental y por eso está pidiendo votos, una misión en la que María lo apoyó, sin importarle que ella también necesita salvarse.