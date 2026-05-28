María confiesa el platillo del Chef Edgar Núñez que NO le gustó
Así habló la cocinera de MasterChef México 2026 del platillo de un “Maestro del fuego”
El Chef Edgar Núñez, “Maestro del fuego” en MasterChef 24/7, les preparó a los cocineros una pasta con mantequilla, trufa y queso parmesano. Luego de que todos probaron el platillo, María confesó que no fue de su gusto. La participante fue sincera y dijo que quizás no tenga un paladar tan refinado y que en su hogar normalmente se come frijoles y huevo.