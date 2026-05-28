María confiesa el platillo del Chef Edgar Núñez que NO le gustó

El Chef Edgar Núñez, “Maestro del fuego” en MasterChef 24/7, les preparó a los cocineros una pasta con mantequilla, trufa y queso parmesano. Luego de que todos probaron el platillo, María confesó que no fue de su gusto. La participante fue sincera y dijo que quizás no tenga un paladar tan refinado y que en su hogar normalmente se come frijoles y huevo.