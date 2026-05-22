¿Quién gana HOY viernes 22 de mayo el Reto de Salvación de MasterChef 24/7?

En estos primeros 5 días MasterChef 24/7 nos ha dado mucho, pero mucho de qué hablar, pues las cosas dentro de la cocina cada vez se ponen más picantes, donde las tensiones entre los mismos participantes, así como el Delantal Negro, han condicionado la permanencia de al menos uno estos.

Te puede interesar: ¡Lancer regresó a MasterChef 24/7 del ‘inframundo’! Así fue como lo recibieron sus compañeros

Este viernes 22 de mayo estaremos viviendo el primer Reto de Salvación, en el que los participantes con el Delantal Negro tendrán una chance de lograr su permanencia al menos una semana más, lo que poco a poco podría ir encaminando el destino de todos.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef 24/7 con Delantal Negro?

Si hay algunos participantes que tienen su permanencia dentro de MasterChef 24/7 condicionada de lo que pase hoy, son:



Carmen

Javier

Michelle

Luis

Lancer

Ante este panorama, las dinámicas han sido bastante exigentes y en el formato de 24/7 más la presión de los Chefs, hemos tenido algunas batallas con resultados muy justos, donde el mínimo error podría costar muy caro y algún otro participante que no esté el Balcón junto con los que tienen el Delantal Negro podrían salvarse este primer viernes.

¿Quién ganará el Reto de Salvación?

En esta edición de MasterChef 24/7 todo podría pasar, aunque de antemano sabemos que Lula, Diego, Ixdit, Diego, Ricardo y Julio están en el Balcón, por lo que el ganador del Reto de la Salvación podría ser cualquiera de los 17 participantes restantes.

¿A qué hora y en dónde ver MasterChef 24/7?

Si no te quieres perder ningún detalle de la cocina más intensa de todo México, no olvides que puedes seguir la transmisión de lunes a viernes en punto de las 8:30 en Azteca UNO y los domingos a las 8:00 pm, en la app de Tv Azteca En Vivo y en nuestro sitio web oficial.

Por otro lado, el 24/7 lo puedes seguir a través de la plataforma streaming de Disney+ y estos primeros días por YouTube.

