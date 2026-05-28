MasterChef 24/7 abre votaciones: así puedes salvar a tu cocinero favorito este 27 de mayo en la batalla de equipos

Este miércoles 27 de mayo tienes nuevamente la oportunidad de influir en el rumbo de la competencia de MasterChef 24/, pues la producción del reality abrió oficialmente las votaciones para que apoyes a tus cocineros favoritos durante la esperada batalla por equipos, uno de los retos más importantes de la semana.

Conforme avanza la competencia, cada decisión pesa más dentro de la cocina más famosa de México. Los participantes intentan mantenerse fuertes emocionalmente en medio de la presión, el cansancio y las diferencias que comienzan a surgir entre compañeros.

Por eso, las votaciones del público se han convertido en un elemento clave dentro del reality, especialmente porque permiten que los seguidores apoyen directamente a quienes consideran que merecen seguir avanzando y ganar el derecho a subir balcón de MasterChef 24/7.

Las batallas por equipos de los miércoles suelen marcar un antes y un después para muchos concursantes. Después de evaluar sabor, técnica, organización y ejecución, los chefs determinan qué equipo logra subir al balcón y quiénes quedan en riesgo rumbo al temido jueves de delantales negros. Precisamente por eso, el apoyo del público toma todavía más relevancia esta semana.

¿Cómo votar en la batalla de equipos de MasterChef 24/7 este miércoles 27 de mayo?

A través del sitio de votaciones MasterChef 24/7, los fans ya pueden votar para salvar al participante que consideran más fuerte, constante o querido dentro de la competencia que se transmite de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Azteca UNO, mientras que Disney+ ofrece acceso total las 24 horas para quienes quieren seguir cada detalle de la convivencia dentro de la casa.

Recuerda que si estás viendo el programa en vivo, también puedes escanear el código QR en pantalla, el cual te llevará directo a la página de votaciones de MasterChef 24/7.

