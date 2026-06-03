Chefs explican el Reto de la Batalla por Equipos: Poke Bowls y dan a conocer a los comensales de este miércoles
Los chefs revelaron el reto de la noche, presentaron a los comensales y enviaron a los capitanes por los ingredientes para la Batalla por Equipos.
La Batalla por Equipos ya está en marcha en MasterChef 24/7. Los chefs explicaron que el reto de la noche consistirá en preparar Poke Bowls, además de presentar a los comensales que evaluarán el trabajo de los equipos este miércoles. Como parte de la dinámica, los capitanes acudieron al mercado para recoger las canastas con los ingredientes que utilizarán durante el desafío.