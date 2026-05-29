Se define el último lugar en el Balcón tras el Reto de crepas dulces, conoce a quién se salvó previo al domingo de Eliminación en MasterChef 24/7
El reto de crepas dulces definió al último participante que logró subir al Balcón antes del domingo de Eliminación.
En MasterChef 24/7, el reto de crepas dulces puso a prueba el talento y la creatividad de los participantes, pero solo uno logró quedarse con el último lugar en el Balcón. A solo unos días del domingo de Eliminación, ya quedó definido quién fue el último salvado y consiguió asegurar su permanencia una semana más dentro de la competencia.