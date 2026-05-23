Cocineros de MasterChef 24/7 perdonan regaños de los jueces y los ALABAN: “Son un amor”

Los participantes de MasterChef 24/7 dedicaron unos minutos de su chisme a hablar del desempeño de los jueces Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera , quienes los han regañado mucho pero también les han dado enseñanzas súper importantes para perfeccionar su trabajo en la cocina: ¡entérate!

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¿Qué dijeron en MasterChef 24/7 del trabajo de los jueces?

María y sus compañeros se pusieron a platicar en este sábado de relax y alabaron el trabajo de los 3 jueces de MasterChef 24/7; en especial, resaltaron el apoyo y carácter de los chefs Poncho Cadena y Zahie Téllez, a quienes mencionaron con cariño.

"El chef Poncho hasta nos dijo 'esto pasa cuando es en vivo, señores'... neta son un amor, todos se han portado muy bien, son un amor, todos se han portado muy amables y son muy buena onda", reconocieron los cocineros.

Sobre la juez Zahie Téllez, María recordó una anécdota divertida con ella en el reto de pastelería:

"Le digo a Nash que cuando estaba haciendo el relleno, yo no sé, agarró la manga, y le digo a Nash 'a ver, préstamela', y la chef Zahie estaba enfrente y ella había hecho unas (decoraciones) bien bonitas, y le hago yo así (presionando), pues me quedaron bien feas, y la chef grita: '¡Noo, dáselo a ella!', y Nash también me gritó: '¡Dámelo, dámelo!' ", contó entre risas.

Como ves, a pesar de los regaños y observaciones el trabajo de los jueces es aprobado por los cocineros... ¡cero rencores!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?