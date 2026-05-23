María enternece con nuevo recuerdo de su hermano: su curiosa anécdota en MasterChef 24/7

María volvió a hablar de su hermano en MasterChef 24/7 y compartió una íntima anécdota personal que enterneció a sus compañeros y a más de un fan del reality. Ayer viernes, la cocinera habló del dolor que le causó su muerte y ahora volvió a mencionarlo en un tono más amable.

¿Qué anécdota de su hermano compartió María de MasterChef 24/7?

Este sábado de relax, los cocineros aprovecharon que no hay gala para levantarse tarde, desayunar e intercambiar chismecitos en la sala , todo con tal de desestresarse luego de una semana muy pesada por las clases, las competiciones y las observaciones de los jueces y maestros que participan en el reality.

Todo comenzó cuando los competidores hablaron de intercambiar favores como "skincare" o "masajes" a otros compañeros a cambio de tareas que ellos no quisieran hacer; fue entonces que María recordó que su hermano hacía algo parecido en el anexo.

"En el anexo sí hacían eso, por ejemplo a mi hermano le llevaba cigarros baratos y luego de los otros caros, y cuando quería cambiarlo por un favor sacaba los caros y esos eran los que daba por el trueque", rememoró la cocinera.

¿Qué contó María de la muerte de su hermano?

En una entrevista exclusiva con MasterChef 24/7 que tuvo lugar ayer viernes 22 de mayo del 2026, María confesó que su mayor motivación para ganar el primer lugar de la competencia de cocina es su hija, pero también una apuesta que le hizo a su hermano muerto.

"Mi motivación principal es mi hija para darle un buen futuro y mi hermano, lo estoy haciendo en memoria de mi hermano (…) es que aposté con mi hermano muerto, por eso estoy aquí, aposté que si ganaba le iba a llevar mariachi en su tumba", contó.

"Mi hermano tuvo una muerte violenta (…) él era una persona muy alegra, vivaz, ambicioso, leal y recio, pero cuando cumplió 23 años le quitaron la vida (...) fue abrumador porque a mí me tocó junto con mi mamá y el papá de mi hija... nos tocó reconocer el cuerpo... no sólo fue abrumador, sino que sientes que te arrancan el alma", dijo la cocinera al borde del llanto.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera ; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?