MasterChef 24/7: Conoce a Isabel Carvajal, la reconocida chef mexicana que será “Maestra del fuego”

La nueva temporada de MasterChef 2026 será en formato 24/7, que por primera vez tendrá en aislamiento a los participantes para que puedan concentrarse en tomar clases, perfeccionar sus recetas y entregar platillos dignos de los mejores restaurantes. Y para aportar sus conocimientos y sazón, llega Isabel Carvajal como integrante de los "Maestros del fuego".

¿Quién es Isabel Carvajal? Todo sobre la nueva "Maestra del fuego" en MasterChef 24/7

Isabel Carvajal Ulloa es una chef, autora y empresaria mexicana, oriunda de Tabasco, aunque desde hace años que se estableció en Barcelona, donde logró posicionarse como un referente de la gastronomía nacional.

Es propietaria del restaurante "El sazón de Isabel", que ha ganado popularidad como un destino obligatorio en España para quienes buscan probar tacos auténticos. Sus habilidades culinarias son tales, que incluso influencers de fama mundiales como Ibai Llanos buscan la forma de convertirse en clientes frecuentes del lugar.

La chef Isabel Carvajal tiene un exitoso restaurante en Barcelona y ahora será parte de MasterChef 24/7|ESPECIAL

Además, apenas en abril pasado presentó el libro "De cero al liderazgo", donde plasmó parte de sus vivencias, experiencias y aprendizajes como emprendedora que consiguió crear un negocio exitoso del otro lado del mundo. Y por si fuera poco, este 2026 Isabel Carvajal se integrará a MasterChef 24/7, donde será "Maestra del fuego" para darle lecciones a los cocineros, junto a colegas como Diego Niño, Édgar Núñez y Lili Cuéllar.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026?

El inicio oficial de MasterChef 24/7 es el domingo 17 de mayo en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. Y para sintonizar las cámaras de acceso total a todas las actividades de los concursantes, será por Disney+. Además de que los momentos más emocionantes y el minuto a minuto podrás seguirlo por redes sociales y el sitio web del programa.