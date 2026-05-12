MasterChef 24/7: qué pasará los viernes y cómo afectará a los participantes

Todo está listo para el inicio de MasterChef 2026, que en esta temporada regresa con un ambicioso formato 24/7 que promete atrapar al público desde el primer minuto. A lo largo de la semana, los participantes tomarán clases, harán retos y tratarán de proteger su lugar en la competencia y los viernes serán DEFINITIVOS para que lo consigan.

Así serán los viernes en MasterChef 24/7 y estas son las CONSECUENCIAS para los concursantes

Después de la primera ronda de "delantales negros" en MasterChef México 2026, llega el viernes de salvación. Esta será una oportunidad para que los cocineros demuestren que merecen estar en la cocina más famosa de México y entreguen platillos dignos de subirlos al balcón junto a los líderes que están automáticamente salvados gracias a su desempeño en las pruebas individuales que empezarán dese el día lunes.

Eso sí, aunque el sazón es lo más importante en MasterChef 24/7, el público también tedrá la oportunidad de salvar a uno de sus favoritos. Esto con las dinámicas de votaciones en el sitio y la app, así que mientras más conecten con la audiencia y se luzcan con sus recetas, mayores oportunidades tendrán de seguir avanzando.

¿Qué significa el "mandil negro" en MasterChef México 2026?

Tal como en las ediciones anteriores, el tan temido "mandil negro" en la cocina de MasterChef 24/7 será para distinguir a quienes están en riesgo de eliminación. Cada uno de los participantes que portará este color se irá definiendo conforme avancen las pruebas y según las calificaciones del equipo de jueces, que en esta temporada se compone por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera.

El “mandil negro” en MasterChef 24/7 es para los participantes en riesgo de eliminación|ESPECIAL

Cuándo se estrena MasterChef 24/7 y cómo ver el 24/7

El estreno de MasterChef 24/7 es el domingo 17 de mayo en punto de las 20:00 horas, a través de la señal de Azteca UNO. Para no perderte ni un solo detalle de lo que pasa en la emisión, podrás sintonizar las cámaras de acceso total en Disney+ y seguir de cerca los mejores momentos en redes sociales y el sitio oficial de la emisión.