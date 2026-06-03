Con la frente en alto Diego y Ramahá hablaron sobre algunas situaciones que han tenido qué vivir debido a su origen y explican sus motivaciones
Los participantes hablaron sobre sus orígenes y las experiencias que han marcado su camino dentro y fuera de la cocina.
En un momento más personal de MasterChef 24/7, Diego y Ramahá compartieron detalles sobre sus orígenes y algunas de las vivencias que han definido su historia. Ambos participantes reflexionaron sobre los retos, aprendizajes y experiencias que los han llevado hasta esta etapa de la competencia.