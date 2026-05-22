Maestro Édgar Núñez se pone estricto en clase de MasterChef 24/7: ¡quiere emplatados BIEN HECHOS o habrá castigo!

Édgar Núñez, el "Maestro de Fuego" de MasterChef 24/7 , se puso en modo estricto en su masterclass de este viernes y, en lugar de explicar recetas, se concentró en un tema súper importante que los jueces han reprochado en varias veces: ¡la presentación en los platillos!

¿Qué castigo le pondrá el maestro Édgar Núñez al peor emplatado de su clase?

Este viernes, le tocó al maestro Édgar Núñez impartir la masterclass del día, pero en esta ocasión el chef no quiso compartir recetas o secretos de platillos, sino que se fue al aspecto más importante de la cocina: el orden y la limpieza en el emplatado, algo que les falla muchísimo a los cocineros.

Para el chef, un emplatado desordenado es reflejo de cómo los cocineros tienen sus estaciones de trabajo y hasta sus propias habitaciones: "Tienen que tener educación hacia sus demás compañeros, la verdad es que lo han hecho bastante mal, se ve bastante mal, les está haciendo falta, orden y un poco de respeto hacia los demás", declaró Édgar.

Para el experto en cocina, el desorden y una mala presentación arruina un plato aunque sepa rico y esté caliente, por lo que aprovechó para lanzar un reto: ¡va a hacer un concurso de montaje de platos y el equipo que haga el peor emplatado se irá directo al reto de eliminación!

"He visto sus platos y están horribles, el montaje es importante porque todo entra por los ojos (…) ahorita vamos a hacer un ejercicio por equipos, me van a montar un plato y los que peor lo hagan los voy a mandar EL DOMINGO DIRECTO A PRUEBA DE ELIMINACIÓN", advirtió.

Lamentablemente, la masterclass se tornó tensa porque Ramahá comenzó a sentirse mal y la abandonó de forma abrupta; hasta ahora, los cocineros se esfuerzan en hacer el emplatado perfecto para no irse a la zona de riesgo... ¡qué nervios!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?