MasterChef 24/7: Conoce a Édgar Núñez, uno de los nuevos “Maestros del fuego”

El gran inicio de MasterChef 24/7 está a la vuelta de la esquina y si bien todavía no se conocen a los participantes que vivirán el nuevo y ambicioso formato del reality show, sabemos que estarán acompañados por cuatro experimentados cocineros que se convertirán en piezas clave para su formación.

Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar serán los nuevos maestros del fuego y en esta ocasión, te invitamos a conocer un poco más sobre el Chef Édgar Núñez.

¿Quién es Édgar Núñez?

De acuerdo con su sitio web, el Chef Édgar Núñez desarrolló su gusto por los vegetales desde temprana edad, aspecto que se convirtió en piedra angular de su propuesta gastronómica, la cual forma parte de los restaurantes Sud 777 y Comedor Jacinta, ambos ubicados en la Ciudad de México.

Por otro lado, cabe apuntar que también es miembro de la Académie Culinaire De France y del Colectivo Mexicano de Cocina AC., por lo que tiene un perfil más que destacado para formar parte del estelar grupo de chefs que buscarán la excelencia en los platillos preparados por los participantes.

En una participación previa en 'Venga la Alegría', Núñez afirmó que buscará proporcionarles las mejores herramientas a los competidores debido a la preparación amateur de la mayoría de quienes entrarán a MasterChef 24/7 desde este domingo.

¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?

La ambiciosa evolución del popular reality show comenzará este domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra al interior de la cocina más famosa de México en Disney+ y todas nuestras redes sociales.