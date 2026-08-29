¡El Chef Édgar Núñez ya tiene favoritos para la FINAL de MasterChef 24/7 y así lo reveló! (VIDEO)
El “Maestro de Fuego” reconoció en plena Cocina Oculta que tiene toda su confianza puesta en dos cocineros
El Chef Édgar Núñez estuvo acompañado de la Chef Lili Cuéllar en la Cocina Oculta para darle a Lancer y Claudia una última clase llena de tips importantes rumbo a la Gran Final de MasterChef 24/7... ¡fue ahí que el “Maestro de Fuego” reveló que ellos son sus favoritos para llevarse el primer lugar!