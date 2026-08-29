¡El Chef Édgar Núñez ya tiene favoritos para la FINAL de MasterChef 24/7 y así lo reveló! (VIDEO)

El Chef Édgar Núñez estuvo acompañado de la Chef Lili Cuéllar en la Cocina Oculta para darle a Lancer y Claudia una última clase llena de tips importantes rumbo a la Gran Final de MasterChef 24/7... ¡fue ahí que el “Maestro de Fuego” reveló que ellos son sus favoritos para llevarse el primer lugar!

