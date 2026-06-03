Arranca el Equipo Amarillo de Diego y Ramahá del Equipo Azul habla con Claudia sobre las expectativas de la Batalla por Equipos
Diego lidera el arranque del Equipo Amarillo, mientras Ramahá habla con Claudia sobre lo que espera de la Batalla.
La Batalla por Equipos continúa en MasterChef 24/7 con el arranque del Equipo Amarillo, encabezado por Diego. Antes de comenzar el desafío, Ramahá, integrante del Equipo Azul, conversó con nuestra querida Claudia sobre sus expectativas y la importancia de obtener un buen resultado en este reto.