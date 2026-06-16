El segundo grupo recibe las indicaciones para que intenten hacerse de la Capitanía en MasterChef 24/7
Nuevas indicaciones llegan a la cocina y el segundo grupo deberá demostrar su talento con ingredientes de gran exigencia.
Se dieron a conocer las indicaciones para el grupo 2 del martes de Beneficio y Castigo. Los cocineros de MasterChef 24/7 tendrán que preparar platillos utilizando orejas y lengua de cordero, un reto que pondrá a prueba su técnica, creatividad y capacidad para sorprender a los Chefs.