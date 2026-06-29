Los Cocineros tendrán que hacer un postre inspirado en un compañero con quien no tengan buena relación ¿Quién ganará el Pin del Chef hoy?
Cocineros con diferencias tendrán que dejar atrás las asperezas para crear un postre juntos.
El segundo reto por el Pin del Chef llega con un desafío especial: los Cocineros que han tenido diferencias deberán preparar un postre inspirado en alguien con quien no se llevan muy bien y demostrar que pueden superar cualquier obstáculo en la cocina de MasterChef 24/7.