masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Emmanuel date cuenta! ¿Hay relación o friendzone con Ixdit? Esto es lo que se comenta dentro de MasterChef 24/7

La convivencia desata rumores sobre Emmanuel e Ixdit, pero la duda sigue: ¿romance o solo amistad?

Las especulaciones no se detienen en dentro de la cocina más intensa de México, pues la cercanía entre Emmanuel e Ixdit ha dado mucho de qué hablar dentro de MasterChef 24/7, donde los comentarios apuntan a una posible relación, aunque también existe la posibilidad de que todo quede en una simple amistad.

Tags relacionados
MasterChef Reto de equipos de MasterChef

Videos