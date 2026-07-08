¡Emmanuel date cuenta! ¿Hay relación o friendzone con Ixdit? Esto es lo que se comenta dentro de MasterChef 24/7
La convivencia desata rumores sobre Emmanuel e Ixdit, pero la duda sigue: ¿romance o solo amistad?
Las especulaciones no se detienen en dentro de la cocina más intensa de México, pues la cercanía entre Emmanuel e Ixdit ha dado mucho de qué hablar dentro de MasterChef 24/7, donde los comentarios apuntan a una posible relación, aunque también existe la posibilidad de que todo quede en una simple amistad.