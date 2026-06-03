Los Equipos Azul y Amarillo presentaron su platillo y Ramahá explicó algunos detalles sobre su preparación
Llegó el momento de la entrega y Ramahá explicó la propuesta culinaria de su equipo ante los comensales.
En MasterChef 24/7, los equipos Amarillo y Azul finalizaron su reto y entregaron sus platillos para la evaluación. Durante la presentación, Ramahá tomó la palabra para explicar los elementos, sabores e inspiración detrás de su preparación, defendiendo el trabajo realizado por su equipo en esta importante prueba.