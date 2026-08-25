Flor quiere llegar a la final de MasterChef 24/7 y así lo demostró (VIDEO)
Ahora que está tan cerca de calificar a la última etapa de MasterChef 24/7, Flor no se tomó a la ligera los regaños de los jueces y quiere seguir mejorando.
La prueba por el último Pin de MasterChef 24/7 se vivió al límite y provocó un fuerte regaño para los cocineros, pues los jueces ya les advirtieron que si no dominan los postres, no tienen posibilidades de ganar. Y la que se tomó muy en serio esta advertencia, fue Flor, que inmediatamente después de la gala, se dispuso a estudiar y repasar sus apuntes de repostería, ya que no quiere que este detalle la deje fuera.