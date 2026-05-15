MasterChef 24/7 | Así fue el accidente de Marlife durante la experiencia con TikTok
El creador de contenido Marlife sufrió enfrentó una lesión que preocupó a sus compañeros dentro del Mundo MasterChef 24/7
Los incidentes no tardaron en aparecer durante la experiencia con TikTok en el Mundo MasterChef 24/7, esta vez, fue el creador de contenido Marlife quien sufrió un accidente que preocupó a sus compañeros luego de no poder caminar a causa del dolor en el pie y pedir la ayuda de producción. Esto fue lo que sucedió a detalle.