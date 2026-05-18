MasterChef 24/7: así fue la inesperada ofrenda de Julia durante de la gala

La nueva temporada de MasterChef 24/7 ya comenzó a regalar momentos inesperados, pero uno de los más comentados ocurrió incluso antes de que arrancara oficialmente la gala. Entre nervios, emoción y expectativas por entrar a la competencia, Julia, una bailarina prehispánica que busca ganarse un lugar dentro del reality, sorprendió a todos al realizar una ofrenda especial dentro del foro.

La participante llegó al evento con una energía completamente distinta y decidió tomarse unos minutos para conectar con sus raíces y compartir un ritual simbólico dedicado al programa.

La ofrenda de Julia durante MasterChef 24/7

La mujer explicó que la intención de la ofrenda era atraer bendiciones, buena energía y fuerza tanto para ella como para todas las personas involucradas en la producción de MasterChef 24/7.

El gesto tomó por sorpresa a varios asistentes, especialmente porque ocurrió en medio del ambiente acelerado previo al inicio de la gala. Sin embargo, lejos de generar incomodidad, el momento terminó creando una atmósfera emotiva y distinta dentro del foro.

Ofrenda de Julia en MasterChef 24/7

Uno de los instantes que más llamó la atención fue la reacción de Claudia Lizaldi, conductora del reality, quien se mostró visiblemente emocionada al escuchar las palabras de Julia y observar la ceremonia.

Claudia agradeció públicamente el detalle de la participante y reconoció la intención detrás de la ofrenda, destacando la importancia de las tradiciones y la energía positiva en proyectos tan intensos como MasterChef.

Además de su perfil artístico como bailarina prehispánica, Julia ahora forma parte del grupo de cocineros que buscarán abrirse paso dentro del Mundo MasterChef 24/7, donde cada reto puede definir el futuro de los participantes.