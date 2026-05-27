¿Tendremos HOY 26 de mayo del 2026 expulsión en MasterChef 24/7? Esto es lo que se sabe:

Este martes 26 de mayo se MasterChef 24/7 se ha puesto bastante intenso, pues la falta que presenciamos podría condicionar su continuidad y se así marcar un antes y después en la manera en que disfrutamos el programa, pues es sabido que el público es quien decide la permanencia de los participantes.

A poco más de una semana del inicio de MasterChef 24/7 ya hemos comenzado a ver momentos bastante tensos e incluso este formato podría sacar tanto lo mejor o peor de cada participante, pues la exigencia del día a día podría rebasarlos, tal como lo vimos hace unos momentos.

¿Habrá un expulsado en MasterChef 24/7 HOY?

Si quieres saber qué es lo que pasará con el cocinero que tuvo una falta disciplinaria, la cuál podría dar paso a su salida extraordinaria del programa, NO te pierdas el show de MasterChef 24/7 en punto de las 8:30 pm mismo que puedes seguir gratis a través de la señal de Azteca UNO, nuestro sitio web oficial y la app de TV Azteca En Vivo donde conoceremos lo que ha sucedido y probablemente nos daremos una idea del futuro de este de acuerdo a lo que se debata.

Debido a que se habla de una expulsión extraordinaria, ha habido una gran incertidumbre sobre lo que podrá pasar en la emisión de MasterChef 24/7 del día de hoy, pues es algo nunca antes visto que probablemente no te querrás perder.

¿Cómo ver todos los momentos de MasterChef 24/7?

Si tú al igual que nosotros, no te quieres perder ningún momento de lo que pasa en esta intensa cocina, te invitamos a presenciar el 24/7, el cuál llega hasta ti de mano de la plataforma de streaming de Disney+.

Sólo así podrás tener cada detalle de lo que sucede en el reality show sin la necesidad de esperar a que de inicio con el show, lo que es una gran opción para estar al tanto de hasta el mínimo hecho.