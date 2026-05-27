Emmanuel e Ixdit: Así comenzó y avanza el shippeo entre los cocineros de MasterChef 24/7

Desde los primeros días de MasterChef 24/7 dos cocineros comenzaron a destacar por su shippeo. En la semana de inicio los compañeros de Ixdit y Emmanuel comentaron que entre la pareja había un química que destacaba, y aunque la originaria de Veracruz ha dejado claro que prefiere concentrarse en la competencia de cocina, así ha avanzado el coqueteo.

A solo un día de entrar al Mundo de MasterChef 2026, el atlético exparticipante de Exatlón México le reveló a su compañera que le parecía hermosa, y así inició un flirteo que ha seguido.

Así avanza el shippeo entre Ixdit y Emmanuel

Al terminar la primer semana en la competencia, protagonizaron un momento romántico al recostarse a descansar mientras se abrazaban, esto luego de ser captados al despertar tomados de la mano gracias a que sus camas están pegadas. En ese sentido, Pablo reveló que la pareja parecía tener un "departamento" ya que unieron sus literas y en ocasiones tapaban el espacio con cobijas o toallas.

Sin embargo, el fin de semana previo a la eliminación de MasterChef 24/7, Ixdit le comentó a Camila y a Jazmín que no desea ser conocida en la competencia por tener una relación amorosa con un compañero, si no por sus habilidades en la cocina.

Luego, la cocinera tuvo un tenso momento con Emmanuel, cuando él se sentó muy cerca y ella le pidió "espacio personal", aunque sí se mantuvo por un momento recostada y con la cabeza en sus piernas. Antes de la llegada de su compañero en la cocina más famosa de México, la joven explicó que en ocasiones él es un poco tosco, algo que al parecer le molesta.

Aunque la pareja no ha hablado de tener algo más que una amistad, sus compañeros insisten en que entre ellos hay algo y en más de una ocasión los han cuestionado acerca de lo que sienten el uno por el otro.

¿Cómo ver el 24/7 de MasterChef México 2026?