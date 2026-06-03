¿Por bonita? Ixdit habló con Emmanuel y Ramahá sobre a quienes le cae mal y esta no entiende el por qué
Ixdit habló con Ramahá y Emmanuel sobre las concursantes con quienes no tiene la mejor relación dentro de la competencia.
En MasterChef 24/7, Ixdit conversó con Ramahá y Emmanuel acerca de las participantes con quienes considera que no ha logrado conectar dentro de la convivencia. Durante la charla, sus compañeros compartieron su punto de vista sobre la situación y le expresaron su apoyo respecto a las diferencias que perciben entre algunas concursantes.