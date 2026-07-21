“Se me hizo fácil": Julio JUSTIFICA sus acciones para conseguir el Pin del Chef (VIDEO)
El cocinero acusó que no han habido sanciones para otros compañeros que también han cometido faltas durante las galas
Luego de que le fuera retirado el Pin del Chef a Julio por no haber respetado las reglas en la gala por la insignia, el cocinero se valió de las cámaras del Mundo MasterChef para justificar sus acciones y arremeter contra aquellos compañeros que no han recibido sanciones en el pasado por cometer faltas durante los retos.