“La Chuleta Metalera” habla de su pasado como carnicero en MasterChef 24/7: así surgió su amor por la cocina

Javier "La Chuleta Metalera", el cocinero de MasterChef 24/7 que nos ha sorprendido en más de una ocasión con sus increíbles recetas relacionadas con cortes de carne, le contó a Flor cómo llegó a abrir su propio restaurante y cómo ser carnicero lo ayudó a encontrar su verdadera vocación.

¿Qué dijo "La Chuleta Metalera" de su trabajo como carnicero?

Mientras Flor le daba un masaje relajante, Javier le contó que antes de abrir su restaurante de asado él fue carnicero.

"Al principio (me dedicaba) a la carnicería, y prácticamente en la carnicería se aprende mucho: aprender a conocer todo tipo de carnes, desde deshuesarlas y ponerlas para la venta, y no sé si tú lo hagas pero a nosotros los carniceros las clientas nos piden mucho recetas", contó Javier.

Sobre cómo se hizo cocinero, Javier aceptó que fue un gusto propio que fue perfeccionando con la práctica y las amistades: "Pues fue por mi gusto, tengo algunos amigos que son chefs, ahí obtengo recetas y lo que son los ahumados y el asado pues te vas perfeccionando", expresó.

"Tengo pues muchos amigos parrilleros que en los festivales los conocía y ya me enseñaban diferentes tipos de técnicas, por ejemplo tengo amigos uruguayos, argentinos, panameños, chilenos, peruanos, de Texas que también nos han enseñado mucho el arte del ahumado".

Para "La Chuleta Metalera", el asado y las carnes son todo un mundo que nunca se deja de descubrir y en el que siempre hay que practicar para lograr la perfección:

"Prácticamente el asado es un mundo y sobre todo estar practicando y haciendo para que perfecciones tus recetas, porque hay recetas que se llevan hasta más de 12 horas o 24 horas en estar listas, hay amigos que asan hasta vacas completas", narró.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?