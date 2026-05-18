Quién es Javier Lara “La Chuleta Metalera”, el nuevo participante de MasterChef 24/7

El estreno de MasterChef 24/7 fue todo un éxito y ya conocimos a 21 de los cocineros que estarán en la cocina más famosa de México para competir por un ambicioso premio y coronarse como el mejor de la temporada 2026. Uno de los afortunados fue Javier Lara, quien está más que dispuesto a demostrar sus habilidades en la cocina y ya lo demostró convirtiéndose en el primer ayudante de la chef Isabel Carvajal para preparar mole.

Conoce a Javier Lara "La Chuleta Metalera", uno de los cocineros elegidos en MasterChef 2026

Javier Guadalupe Lara Badillo, mejor conocido como "La Chuleta Metalera" es uno de los participantes confirmados para la nueva temporada de MasterChef 24/7. Es un entusiasta de la cocina en general, aunque su especialidad definitivamente son las carnes y precisamente esto fue lo que inspiró su peculiar apodo (ademas de la pasión que tiene por la música).

Originario de León, Guanajuato, tiene un restaurante bajo el concepto de asador, en el que deleita a sus comensales con fabulosas recetas que usan la proteína como el ingrediente principal. También ha creado una gran comunidad en las redes sociales y sus seguidores más fieles lo han apoyado desde que anunció que participaría en el gran casting para MasterChef 2026.

¿Quiénes son TODOS los participantes de MasterChef 24/7?

Michelle Malacara

Luis Alfonso Ramos

Emmanuel Chiang

Carmen Fuentes

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Camila Romero

Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"

Daniela Parra

Ixdit Vega

Lourdes Cruz, "Lula"

Claudia Ruíz

Diego Carrillo

Julio Vázquez

Bruno Bautista, "Lancer"

Ricardo Cendejas

María del Carmen Ramos

Javier Lara, "La Chuleta Metalera"

Nahieli Jácome, "Nash"

Arturo López

Alberto Palomino, "Ramahá"

Además, queda un lugar para formar parte del Universo MasterChef 24/7 y será elegido por el público. Los cocineros que están esperando una oportunidad son Pablo Villagrán, José Olmedo "Cheché" y Fernanda Sarmiento. Para ayudarlos, puedes votar por tu favorito entrando al siguiente enlace y repartiendo entre ellos los 10 puntos GRATIS que están disponibles.