Michelle y Daniela habrán sobre la limpieza personal y despiertan tensiones con Ramahá
Michelle y Daniela hablaron sobre la limpieza y las diferencias de convivencia con Ramahá, dejando ver la tensión entre ellas por los hábitos personales.
La convivencia dentro de MasterChef 24/7 volvió a dar de qué hablar cuando Michelle y Daniela abordaron temas relacionados con la limpieza y la manera de vivir de Ramahá. Durante la conversación, las diferencias entre las participantes quedaron en evidencia, haciendo que las tensiones salieran a flote.