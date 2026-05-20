Lancer y Antrax explotan en plena competencia y desatan fuerte polémica en MasterChef 24/7

Una intensa discusión se desató entre Lancer y Antrax dentro de MasterChef 24/7 luego de varios comentarios que encendieron la polémica en plena competencia. Mientras La Parrilla analizaba la situación y entrevistaba a Lancer, el ambiente se volvió cada vez más tenso previo a la entrega de los tres platillos del reto, dejando ver el desgaste emocional y la presión que viven los participantes.