Líderes ponen a prueba su destreza con los elotes con RETO EXPRESS de MasterChef 24/7: ¡este fue el premio!

MasterChef 24/7 se llenó del delicioso aroma y el color amarillo de los granos de elote con su divertido reto express de este miércoles 27 de mayo del 2026... ¡los capitanes Luis, Flor y Claudia se enfrentaron en una prueba de rapidez y habilidad que encendió las emociones de todos!

¿Cómo fue el emocionante reto express de MasterChef 24/7 de hoy?

Luego de la masterclass impartida por la "Maestra de Fuego" Isabel Carvajal en donde la chef compartió todos los secretos de una enchilada perfecta y deliciosa , los 3 capitanes -Luis, Flor y Claudia- fueron convocados para participar en un reto express.

A las afueras del Mundo MasterChef 24/7 ya los esperaba la maestra Isabel, quien emocionada les explicó en qué consistía esta prueba:

"Vamos a trabajar con los elotes: el maíz es uno de los productos que más nos representa a nivel mundial (…) entonces el día de hoy es: vamos a tener que desgranar la mayor cantidad de maíz posible en 3 minutos. El que más cantidad de maíz desgrane tendrá la oportunidad de escoger primero a su equipo para esta noche", explicó.

A un llamado de la maestra Isabel, los capitanes Luis, Flor y Claudia pusieron manos a la obra en medio de los gritos de sus compañeros que, aunque no participaron en el reto, sí asistieron a echarles porras... ¡y vaya que lo hicieron, pues el buen ánimo y las canciones se hicieron presentes!

¿Quién ganó el reto express de MasterChef 24/7 y a quiénes eligió como equipo?

Luego de exactamente 3 minutos, los capitanes pusieron las manos arriba y la maestra Carvajal pesó los granos de maíz obtenidos por los participantes: Flor desgranó un kilo 156 gramos, Luis un kilo 222 gramos y Claudia un kilo 652 gramos, lo que la convirtió en la ganadora.

Claudia ganó el privilegio de escoger primero a los 6 miembros de su equipo que trabajarán con ella en el reto de esta noche, y la capitana escogió a:

Diego

Lula

Ricardo

Pablo

Arturo

Lancer

Para Carvajal, este reto sirvió para dos razones importantes: el enfoque y la oportunidad de vivir una experiencia con estrés exactamente como en la cocina de un restaurante.

"La adrenalina se siente así cuando tienes un servicio en un restaurant... había mucho ruido para ver qué tan enfocados están, nunca pierdan el foco de a qué vienen a este reality", aconsejó.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?