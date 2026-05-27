Claudia consigue importante ventaja tras resultar victoriosa en la gala de esta noche

Esta noche trajo importantes decisiones de cara a la batalla por equipos del día de mañana, pues no solamente han sido definidos los tres capitanes que estarán a la cabeza de los grupos, sino que uno de ellos consiguió una ventaja considerable que podría ayudarlo a hacerse con la victoria, ¿de qué se trata?

Claudia tendrá una invaluable clase magistral

Claudia conquistó a los paladares más exigentes de México con su propuesta gastronómica de lenguado, lo que le valió la insignia del equipo rojo; sin embargo, eso no fue todo, ya que luego de que fueran elegidos los otros dos capitanes, Claudia Lizaldi reveló que la cocinera tendrá una importante ventaja que será clave en la batalla por equipos.

La conductora le hizo saber a la capitana que mañana tendrá una invaluable clase magistral solamente para ella y que, además, estará enfocada en lo que se va a cocinar este próximo miércoles, por lo que, sin lugar a dudas, Claudia llevará la delantera en la esperada gala.

Flor se lleva el corazón del público

Por otro lado, Luis fue elegido por los chefs como el capitán del equipo azul por su platillo de cola de langosta y Flor hará lo propio con el grupo de color amarillo tras haber sido elegida por el público.

Cabe recordar que Flor también consiguió una importante ventaja esta noche, pues también gracias al apoyo del público, la cocinera fue elegida para intercambiar en esta semana las tarjetas que le permitirán valerse de la ayuda de los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena durante 10 minutos cada uno.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Claudia (equipo rojo), Luis (equipo azul) y Flor (equipo amarillo); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.