5 tips del Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 para que la tortilla de papa quede deliciosa y esponjada
Los cocineros tuvieron una interesante clase con uno de los “Maestros del fuego” de MasterChef 24/7 y aprendieron a hacer una tortilla de papa espectacular.
En una nueva clase con los "Maestros del fuego", los participantes de MasterChef 24/7 tuvieron una lección con el Chef Diego Niño para preparar una rica tortilla de papa. Y aunque puede parecer una receta sencilla, en realidad tiene sus secretos para que quede con la consistencia y los sabores adecuados.
¿Cómo hacer tortilla de papa? Los mejores consejos del Chef Diego Niño de MasterChef 24/7
- Rallar finamente las papas. La importancia de que la papa esté perfectamente bien rallada, es que esto permite que el ingrediente tenga una cocción excelente. De esta manera, la textura será suave y fácil de comer.
- Usar ajo negro. Una excelente forma para potenciar todos los sabores de la torilla de papa, el ajo negro es un excelente aliado. También se puede rostizar el "ajo normal" en el horno para incluirlo en la preparación.
- Batir los huevos en un bowl especial. Los huevos deben batirse por separado con una pala tipo globo. En ese mismo recipiente, hay que incorporar la papa previamente hidratada en agua caliente con sal.
- Agregar lactonesa casera. Si se busca una consistencia suavecita y esponjada, la lactonesa es indispensable. De acuerdo con la receta del Chef Diego Niño en MasterChef 24/7, se puede preparar en casa con leche y aceite mezclados en la licuadora. También se puede usar como aderezo.
- Que el aceite esté MUY caliente. Una vez que la base esté lista, el paso final consiste en poner a calentar una sartén a fuego medio. Se le agrega un chorrito de aceite y se distribuye por toda la superficie. Lo ideal es que se caliente perfectamente bien para que la cocción sea pareja y evitar que la mezcla se pegue.
Con esta deliciosa receta, se tiene un platillo completo y con muchísimo sabor, que se puede degustar solo o acompañado con guarniciones como chorizo, jamón serrano o hasta queso. Y aunque la lección estuvo muy interesante, no todo fueron risas, pues el Chef Diego Niño se molestó con Carmen porque no escuchaba las indicaciones, por lo que terminó expulsándola y dejando claro que el tiempo de los "Maestros el fuego" se tiene que respetar.