5 tips del Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 para que la tortilla de papa quede deliciosa y esponjada

En una nueva clase con los "Maestros del fuego", los participantes de MasterChef 24/7 tuvieron una lección con el Chef Diego Niño para preparar una rica tortilla de papa. Y aunque puede parecer una receta sencilla, en realidad tiene sus secretos para que quede con la consistencia y los sabores adecuados.

¿Cómo hacer tortilla de papa? Los mejores consejos del Chef Diego Niño de MasterChef 24/7

Rallar finamente las papas . La importancia de que la papa esté perfectamente bien rallada, es que esto permite que el ingrediente tenga una cocción excelente. De esta manera, la textura será suave y fácil de comer.



. La importancia de que la papa esté perfectamente bien rallada, es que esto permite que el ingrediente tenga una cocción excelente. De esta manera, la textura será suave y fácil de comer. Usar ajo negro . Una excelente forma para potenciar todos los sabores de la torilla de papa, el ajo negro es un excelente aliado . También se puede rostizar el "ajo normal" en el horno para incluirlo en la preparación.



. Una excelente forma . También se puede rostizar el "ajo normal" en el horno para incluirlo en la preparación. Batir los huevos en un bowl especial . Los huevos deben batirse por separado con una pala tipo globo. En ese mismo recipiente, hay que incorporar la papa previamente hidratada en agua caliente con sal.



. Los huevos deben batirse por separado con una pala tipo globo. En ese mismo recipiente, hay que incorporar la papa previamente hidratada en agua caliente con sal. Agregar lactonesa casera . Si se busca una consistencia suavecita y esponjada, la lactonesa es indispensable. De acuerdo con la receta del Chef Diego Niño en MasterChef 24/7 , se puede preparar en casa con leche y aceite mezclados en la licuadora. También se puede usar como aderezo.



. Si se busca una consistencia suavecita y esponjada, la lactonesa es indispensable. De acuerdo con la , se puede preparar en casa con leche y aceite mezclados en la licuadora. También se puede usar como aderezo. Que el aceite esté MUY caliente. Una vez que la base esté lista, el paso final consiste en poner a calentar una sartén a fuego medio. Se le agrega un chorrito de aceite y se distribuye por toda la superficie. Lo ideal es que se caliente perfectamente bien para que la cocción sea pareja y evitar que la mezcla se pegue.

Con esta deliciosa receta, se tiene un platillo completo y con muchísimo sabor, que se puede degustar solo o acompañado con guarniciones como chorizo, jamón serrano o hasta queso. Y aunque la lección estuvo muy interesante, no todo fueron risas, pues el Chef Diego Niño se molestó con Carmen porque no escuchaba las indicaciones, por lo que terminó expulsándola y dejando claro que el tiempo de los "Maestros el fuego" se tiene que respetar.