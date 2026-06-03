Los Chefs dan puntos sobre los aciertos y errores en sus platillos del miércoles de Batalla por Equipos y se decide a los ganadores

En MasterChef 24/7, los chefs analizaron los aciertos y errores de los platillos presentados por los equipos, destacando tanto los puntos fuertes como las áreas de mejora. Los cocineros también compartieron su percepción sobre el funcionamiento de sus equipos y la manera en que trabajaron durante el reto. Con todos los elementos sobre la mesa, finalmente se decidió a los ganadores de la competencia.