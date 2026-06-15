Esta es la opinión de Carmen respecto a lo que ha sido el Pin del Chef en estos días
La competencia se intensifica y todos buscan quedarse con un beneficio que puede cambiar el juego.
Los cocineros hablaron sobre la importancia del Pin del Chef y el impacto que podría tener dentro de la competencia. Con cada reto, aumenta la expectativa por conocer quién logrará obtener este valioso beneficio, así lo hizo ver Carmen, quien considera que el de la semana pasada estuvo manchado por la influencia de Emmanuel.