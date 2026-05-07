La Cocina Escuela de MasterChef 24/7: así será el lugar donde nacen los nuevos talentos culinarios

La nueva era de MasterChef 24/7 promete llevar la competencia a otro nivel y, sin duda, una de las grandes sorpresas es la llegada de la Cocina Escuela, un espacio creado especialmente para que los participantes aprendan, evolucionen y perfeccionen sus habilidades frente al público.

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Bajo el concepto de que “el fuego ya no quema, ahora crea”, este nuevo formato no solo mostrará los famosos retos y eliminaciones, sino que también permitirá ver el proceso de aprendizaje detrás de cada platillo. Durante la presentación oficial conocimos los cuartos, la sala de convivencia y ahora también esta área especial donde la técnica y la pasión serán protagonistas.

¿Qué veremos en la Cocina Escuela de MasterChef 24/7?

La Cocina Escuela será uno de los espacios más importantes del reality, ya que ahí los participantes recibirán clases, consejos y mentorías de chefs profesionales expertos en distintas disciplinas gastronómicas. Además, la audiencia podrá aprender junto a ellos sobre técnicas, preparación, sazón, repostería y cocina de autor. cocina de autor.

Este formato busca conectar aún más con el público, permitiendo que la experiencia no solo sea entretenimiento, sino también una oportunidad para descubrir secretos culinarios y mejorar habilidades en la cocina desde casa.

¿Quiénes son los maestros de MasterChef 24/7?

Entre los chefs confirmados se encuentra Diego Niño, reconocido por su propuesta de cocina contemporánea y creatividad dentro de la gastronomía mexicana. Su participación buscará impulsar la técnica y disciplina de los participantes.

También estará Lili Cuéllar, especialista en repostería creativa y cocina dulce, quien compartirá secretos, técnicas y preparación de postres que prometen enamorar al público.

Otro de los nombres que forman parte de esta nueva aventura culinaria es Edgar Núñez, uno de los chefs más reconocidos de México gracias a su propuesta de cocina vegetal y sustentable, considerada referente dentro de la gastronomía contemporánea.

Finalmente, la chef Isabel Carvajal llega para aportar su experiencia, sazón y conocimiento culinario dentro de esta innovadora dinámica que promete acercar mucho más al público con el mundo gastronómico.

Fecha de estreno de MasterChef 24/7

El esperado estreno de MasterChef 24/7 será este domingo 17 de mayo a las 8:00 PM por Azteca UNO.