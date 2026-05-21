Maestra Isabel Carvajal REGAÑA a los cocineros de MasterChef 24/7 por ¡desordenados! “El orden es en todo”

La chef Isabel Carvajal, una de los cuatro "Maestros del Fuego" de MasterChef 24/7 , acudió a la sala de la casa para revelarles a los cocineros quién es el ganador del reto, pero también aprovechó para darles un "jaloncito de orejas" a todos por... ¡sucios y desordenados!

¿Qué dijo la chef Isabel Carvajal en su llamado de atención para los cocineros de MasterChef 24/7?

La mañana de este jueves 21 de mayo del 2026, la chef Isabel Carvajal convocó a todos los cocineros para darles algunos mensajes especiales: revelar al ganador del reto de la paella y también ¡regañarlos! por el desorden que vio en la casa y en las estaciones de trabajo de cada uno.

"Quería hacerles un comentario: ayer el chef estaba muy enojado por cómo tenían su estación (…) cuando somos profesionales, tenemos que ser ordenados en todo, yo acabo de venir a visitarlos, ustedes no sabían, y su casa está hecha un DESASTRE, eso es importante, el orden es EN TODO".

"El desorden los bloquea mentalmente (...) entre más desorden, es más bloqueo, recuerden que están todos aquí para vivir una experiencia maravillosa, pero está empezando a salir el reflejo de cómo tienen sus casas", reclamó la maestra.

Carvajal le aconsejó a los alumnos que se pongan las pilas en la limpieza tanto de la casa como en el cuidado de su imagen... ¡incluso les reprochó que pierdan el tiempo en lugar de hablarle a su comunidad para pedir votos!

"Recuerden hablarle a la gente allá afuera (...) hablen con su público, tienen muchísimas horas que no hacen nada de provecho y que pueden aprovechar a hacer cosas que a la gente allá afuera le gusten, conviértanse en ejemplo", los aconsejó.

Las palabras de la chef le llegaron fuerte a los competidores, quienes de inmediato se pusieron en acción y comenzaron a limpiar... ¡todo! desde los cuartos hasta los baños.

¿Quién ganó el reto de MasterChef 24/7?

Luego de su reprimenda, la chef Isabel Carvajal reveló que Ántrax ganó un reto muy difícil al identificar de forma perfecta los 9 ingredientes de la paella que probó, mientras que María recibió una mención honorífica... ¡qué tal!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?