MasterChef 24/7: Conoce el perfil de Diego Niño, nuevo mentor y “Maestro del fuego”

Uno de los aspectos que mayor curiosidad ha despertado de MasterChef 24/7 es la preparación que recibirán todos los competidores durante las jornadas diarias y es que contarán con la guía de cuatro experimentados y reconocidos chefs.

Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar serán los nuevos maestros del fuego y en esta ocasión, te invitamos a conocer un poco más sobre el Chef Diego Niño.

¿Quién es Diego Niño?

El reconocido chef ha trabajado con grandes referentes de la gastronomía y actualmente trabaja en uno de los hoteles más destacados de nuestro país.

Diego está enfocado en la cocina de autor y se describe como alguien espontáneo, personalidad que definió su estilo de cocina y que se ve reflejada en los platillos que ofrece a sus comensales.

Cabe recordar que su próxima aventura en MasterChef 24/7 no será la primera vez que pise la cocina más famosa de México, pues participó como invitado en el pasado, por lo que seguramente volverá con altas expectativas en torno a los platillos que prepararán los participantes del reality show.

Ellos serán los maestros de MasterChef 24/7 ¡Conoce de su función dentro de la cocina más famosa de México!

¿Cuándo inicia MasterChef 24/7?

La ambiciosa evolución del popular reality show comenzará este domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO y podrás seguir todo lo que ocurra al interior de la cocina más famosa de México en Disney+ y todas nuestras redes sociales.