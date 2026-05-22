Michelle suelta detalles de su experiencia en la cárcel: ¡la arrestaron por este motivo!

Michelle, la joven cocinera de MasterChef 24/7 que acaparó las miradas de todos los internautas luego de que sufriera una crisis nerviosa por recibir el mandil negro , le reveló a sus compañeros que vivió un momento muy duro cuando fue encarcelada por un episodio que, aunque doloroso, le dejó lecciones importantes.

¿Cuál fue la experiencia de Michelle en la cárcel?

En una plática con Diego, Javier, Julio e Ixdit, Michelle contó que alcoholizarse de más en un bar ocasionó que la metieran en la cárcel por 48 horas por supuestos destrozos; a decir de la joven, su mamá se convirtió en su apoyo clave en este episodio.

"Me dice mi mamá: 'no m4m3s, te pasaste de lanza, golpeaste una bartender, te pusiste mal, te agarró la policía, le hiciste chicharrón los lentes a la bartender'... pero yo no me acordaba de nada, sólo me acordaba de las sirenas y de que me estaba fumando un cigarro", contó.

"Me vuelven a meter a la celda y no manches, tenía ansiedad, llegas a un lugar así, no me acordaba de lo que hice y sólo tenía la versión de mi mamá; no sé cómo ella arregla para que me metan a donde meten a los menores de edad, me ponían anotar a los niños y es muy fuerte ver que desde chiquitos tienen p3d0s muy feos", recordó.

Michelle sólo estuvo aprehendida los 48 horas de rigor, pero con ese tiempo tuvo más que suficiente: "Tenía golpes en las costillas, golpes en la cabeza, un ojo morado, y yo me preguntaba '¿quién me madreó?', me sacaron a las 48 horas", rememoró.

Al final, la mejor amiga de Michelle le aclaró todo: sí hubo una borrachera en un bar, pero la pelea la generó otra persona que la empujó en las escaleras y que después la acusó de agresiones; la situación se empeoró porque muchas personas tomaron fotos y videos que luego publicaron en redes.

Para Michelle, esta estancia fue valiosa para saber que no todas las amistades o personas conocidas son de confianza -incluso pagaron para que estuviera retenida las 48 horas-, pero también aprendió a controlarse un poco más con el alcohol y con sus emociones.

¡Otra pelea! Michelle está furiosa por el desorden y ya no le importa tener enemigos

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?