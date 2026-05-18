MasterChef 24/7: ¿Qué es la Ventaja del Chef y cómo funciona?

La nueva temporada de MasterChef 24/7 ya comenzó y, además de los retos en la cocina y las primeras rivalidades entre participantes, el programa arrancó con una dinámica que podría cambiar por completo el rumbo de la competencia. Aquí te contamos a detalle de qué se trata.

Desde el primer episodio, la producción sorprendió al público al abrir una votación especial para que los fans elijan a su cocinero favorito de los 10 participantes, y el más votado obtendrá 10 minutos de ayuda con cada uno de los chefs. Pero no se trata solamente de popularidad. El ganador recibirá un beneficio estratégico que podría marcar diferencia en uno de los momentos más importantes de la temporada: la Ventaja del Chef.

MásterChef 24/7|TV Azteca

¿Qué es la Ventaja del Chef y cómo funciona en MasterChef 24/7?

El participante elegido podrá cocinar durante 10 minutos junto a cada uno de los chefs del reality en un reto futuro, en el momento que él o ella decida utilizar la ventaja.

En otras palabras, quien gane tendrá acceso directo a consejos, orientación y apoyo de los chefs durante una prueba oficial, algo que dentro de MasterChef puede convertirse en una ayuda enorme cuando el tiempo juega en contra o el nivel de exigencia aumenta.

Un detalle importante es que la votación estará disponible durante el programa, por lo que los fans deberán reaccionar rápido si quieren influir en la competencia desde el inicio. La votación se cierra cuando los participantes terminen de cocinar, y puedes escanear el código QR en pantalla para votar por tu favorito.

Con apenas el arranque de la temporada, queda claro que la competencia no sólo se jugará frente a las estufas, sino también en el apoyo que cada concursante logre conseguir fuera de la cocina ya que tendrás la oportunidad de interactuar con la cocina más famosa de todo México. ¿Listo para participar? No esperes más y apoya a tu favorito ahora mismo.

