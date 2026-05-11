¡La decisión está en tus manos! Apoya a tu creador favorito y haz que forme parte de MasterChef 24/7

Ya se revelaron quiénes son los primeros 4 creadores de contenido que participarán en la dinámica especial de MasterChef 24/7 con TikTok. Y además de que estarán un día completo en la cocina más famosa de México, uno de ellos tendrá la oportunidad de covertirse en en parte de la nueva temporada 2026 y solo necesitan de tu apoyo para conseguirlo.

Para lograrlo, habrá unas votaciones especiales el próximo jueves 14 de mayo mediante la app de Azteca UNO y el sitio oficial de MasterChef México. Así que durante las 24 horas que dura este reto, tú como público tendrás el poder de decidir cuál de los influencers tiene lo que se necesita para aspirar a coronarse con el 1er lugar.

Quiénes son los 4 creadores de contenido que estarán en MasterChef 24/7

Este jueves 14 de mayo varias de las personalidades más populares del interet ingresarán a las instalaciones de MasterChef México 2026, que en esta temporada será el lugar donde todos los concursantes convivirán y tomarán clases con personajes destacados de la gastronomía como Lili Cuéllar y Diego Niño.

Hasta el momento, ya hay 4 creadores de contenido que están confirmados y sus fans están más que emocionados por verlos en acción. Se trata de Denisse Castillo, Mauricio Riveroll, "Abue" Angie y Alex Durán. En los próximos días habrá nuevos nombres revelados.

Durante este día que vivirán la experiencia de MasterChef 24/7, la audiencia podrá votar para que uno de ellos se convierta en competidor junto con el resto de aspirantes seleccionados en el casting. Así que entre más apoyo tengan, mayores serán sus posibilidades de ganarse un lugar.

¿Cuándo empieza MasterChef 2026? Así puedes seguir el 24/7

La nueva temporada de MasterChef México 2026 empieza el domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 p.m., a través de la señal de Azteca UNO. Para sintonizar las transmisiones 24/7 podrás hacerlo en Disney+ y seguir lo más importante en las redes sociales oficiales del programa.