MasterChef 24/7: qué pasará los miércoles y cómo afectará a los participantes

La cocina más famosa de México está a punto de abirse otra vez con el inicio de MasterChef 24/7, un formato que promete mantener emocionado al público y en el que se mostrará el día a día de los participantes. Esto significa que durante toda la semana estarán en clases, prácticas y retos, incluyendo pruebas en equipo que los días miércoles irán definiendo el rumbo de la competencia.

Así serán los MIÉRCOLES en MasterChef México 2026 y estas serán las CONSECUENCIAS para los competidores

Una vez definidos los tres líderes de la semana (dos por ganar retos y uno elegido con los votos del público), la dificultad subirá drásticamente de nivel cada miércoles. En estos días en MasterChef 24/7 se llevarán a cabo las pruebas por equipo, es decir, dos grupos de participantes se enfrentarán entre sí en búsqueda de sacar los mejores platillos para así poder recibir una recompensa y evitar castigos.

Los miércoles habrá prueba de equipos en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Nuevamente la audiencia tendrá oportunidad de decidir con votaciones mediante la app y el sitio oficial. Esta jornada es decisiva porque a partir del jueves comienza la repartición de los temidos "delantales negros", que son para los cocineros que deberán librar retos de eliminación y buscar la salvación para no ser expulsados el siguiente domingo.

¿Quién es la conductora de MasterChef 24/7?

Además de que el equipo de jueces será el mismo que en ediciones pasadas y estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como conductora estelar de MasterChef México 2026. Y tal como ella adelantó, se encargará de presentar lo más emocionante dentro de la competencia y le dará instrucciones a los concursantes en cada cocinada.

Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7

El estreno de MasterChef 2026 es el domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 p.m., a través de la señal de Azteca UNO. Para sintonizar el 24/7 se podrá hacer desde Disney+ y el contenido especial de cada programa en las páginas oficiales de la emisión.