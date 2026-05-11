MasterChef 24/7: qué pasará los martes y cómo afectará a los participantes

La cuenta regresiva ya empezó y estamos a solo 6 días de que arranque la nueva temporada de MasterChef en un formato 24/7 que hará la competencia aun más emocionante. Así que las emociones estarán intensas durante toda la semana, pues luego de lunes del "poder del pin", tendrá lugar el martes de "beneficio y castigo", un día clave para todos los concursantes.

Qué pasará los martes en MasterChef México 2026 y cuáles serán las CONSECUENCIAS para los participantes

Una vez que el "pin del chef" determine quién será el primer capitán semanal, habrá una segunda oportunidad para liderar la cocina, por lo que las exigencias estarán al máximo. También habrá un tercer y último capitán, pero este será elegido por el público mediante las votaciones virtuales. Cabe recordar que los capitanes NO podrán ir a reto de expulsión en MasterChef México 2026, así que este título garantiza una semana más en la competencia.

Adicionalmente, tendrán lugar dinámicas de "premio" y "castigo", que definirán la suerte de cada uno de los aspirantes de la primera edición del formato MasterChef 24/7. De modo que para evitar que su permanencia esté en riesgo, tendrán que entregar platillos casi perfectos, sino podrían terminar siendo acreedores de los temidos "delantales negros" y, en el peor de los casos, ser expulsados.

¿Quiénes serán los jueces de MasterChef 24/7?

Aunque hubo muchos cambios en la edición 2026 de MasterChef 24/7, el jurado se mantendrá igual que en las ediciones anteriores y tendremos de vuelta a nuestros queridos Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera. Ellos serán los encargados de evaluar cada uno de los platillos que se preparen en la cocina más famosa de México y cada semana habrá un eliminado.

Cuándo empieza MasterChef México 2026 y cómo seguir la transmisión 24/7

La nueva temporada de MasterChef México empieza el domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 p.m. mediante la señal de Azteca UNO. Para seguir todo lo que pase en el 24/7, las cámaras estarán disponibles en Disney+ y los mejores momentos podrás sintonizarlos en redes sociales y la página web.