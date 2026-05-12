MasterChef 24/7: Quién es Lili Cuéllar, la exitosa chef mexicana que será “Maestra del fuego”

La cuenta regresiva comenzó y estamos a días del estreno la nueva temporada de MasterChef, que está de regreso con un formato 24/7 que revolucionará a la TV. Y uno de los talentos que será clave en esta edición, es Lili Cuéllar, una de las chefs que participará como "Maestra del fuego" para darle clases a los concursantes y les ayudará a perfeccionar su habilidades gastronómicas.

Ella es Lili Cuéllar, la famosa repostera mexicana que estara en MasterChef 24/7

Liliana Cuéllar es una chef, repostera y empresaria mexicana. Cursó la carrera de Administración de Empresas Turísticas en Suiza, aunque se dio cuenta de lo mucho que le gustaba crear postres y pasteles deliciosos mientras estaba en Mallorca haciendo sus prácticas profesionales.

La chef Lili Cuéllar será una de las “Maestras del fuego” en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Junto a su socio Willie Soto, es fundadora de Vainilla Couture, una plataforma especializada en repostería donde ofrece cursos y pasteles de foundant hechos con las mejores técnicas. También es dueña de "La tiendita pastelera", dedicada a la venta de insumos. De acuerdo con su biografía oficial, los emprendimientos que lidera buscan fusionar su talento en la cocina con los aprendizajes de toda su carrera para darle una calidad suprema a los comensales.

Conoce a TODO el equipo de MasterChef 24/7

Además de la participación de Lili Cuéllar, habrá otros tres "Mestros del fuego" que harán mancuerna para transmitir sus conocimientos y habilidades culinarias a los concursantes. Este equipo estará conformado por Isabel Carvajal, Diego Niño y Édgar Núñez, quienes gozan de gran prestigio en la industria y ahora se volverán "mentores" de MasterChef 2026 en su formato 24/7.

En cuanto al jurado que se encargará de evaluar cada uno de los platillos, estarán Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera, es decir, los mismos que ya han estado en ediciones pasadas y califican con rigor las recetas. Finalmente, la conductora estelar de la nueva temporada de MasterChef México será Claudia Lizaldi; mientras que los presentadores digitales serán Antonio Betancourt y Leslie Gallardo (que participó en 2025).