Como Capitán del Equipo ganador de la Batalla por Equipos, Ramahá elige a quienes suben al Balcón con él y se salvan una semana más en MasterChef 24/7
Como capitán del equipo ganador, Ramahá tuvo en sus manos la decisión de salvar a varios compañeros una semana más.
La victoria en la Batalla por Equipos le otorgó a Ramahá una importante responsabilidad en MasterChef 24/7. Como capitán del equipo ganador, eligió a los cocineros que subirían al Balcón junto a él, asegurando su permanencia una semana más dentro de la competencia y alejándolos del riesgo de eliminación.