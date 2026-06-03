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Ramahá reconoce las tensiones con Michelle, Carmen y Daniela, pero destaca la unión en la cocina

Ramahá habló con la Chef Zahie sobre los conflictos de convivencia con Michelle, Daniela y Carmen, aunque aseguró que trabajan bien como equipo.

En MasterChef 24/7, Ramahá conversó con la Chef Zahie acerca de la relación que mantiene con Michelle, Daniela y Carmen. El participante reconoció que han vivido momentos complicados durante la convivencia y que las diferencias han generado tensiones, pero también destacó que dentro de la cocina logran dejar los conflictos de lado para trabajar de manera efectiva como equipo.

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