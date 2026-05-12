MasterChef 24/7 tendrá a un participante elegido por el público: así puedes elegir a tu favorito

MasterChef México 2026 está a unos días de iniciar y el público podrá elegir a uno de los participantes. Este jueves 13 de mayo, 14 creadores de contenido vivirán la experiencia 24/7 del reality por un día. Este nuevo e innovador formato les permitirá a los concursanetes mostrar sus habilidades culinarias, al mismo tiempo que toman clases y participan en retos.

Uno de los influencers seleccionado para la experiencia en colaboración con TikTok podrá formar parte de la competencia gracias al público, ya que tendrá la posibilidad de votar por su favorito para unirse a los integrantes elegidos en el casting y quedarse en la cocina más famosa de México.

Así puedes elegir a tu creador de contenido favorito para ser parte de MasterChef 2026

Las votaciones se realizarán mediante la app de Azteca UNO y el sitio oficial de MasterChef México y en la cuenta oficial del programa en TikTok (@masterchefmx). Los influencers permanecerán 24 horas en las nuevas instalaciones del reality, del 14 al 15 de mayo de 2026, para buscar un lugar en la competencia de cocina y llegar hasta la final, que se llevará a cabo en agosto de este 2026.

Hasta el momento se han confirmado a 9 influencers: La Abue Angie, Mauricio Riveroll, Alex Duran, Denisse Castillo, Alee López, Axel Armijo, Ale Hervi, Marlife y Ale Castellanos.

Cuándo empieza MasterChef 24/7 2026 y dónde verlo

El estreno de MasterChef México 2026 en su formato 24/7 inicia el próximo domingo 17 de mayo en punto de las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión 24/7 estará disponible en Disney+, mientras que los detalles más destacados se podrán seguir en las redes sociales y la página oficial del reality.

A esta temporada regresan los chefs: Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera. Como conductora Claudia Lizaldi volverá para apoyar a los concursantes, mientras que los host digital serán Leslie Gallardo y Antonio Betancourt.

Las clases correrán a cargo de Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar, quienes serán los nuevos maestros del fuego.