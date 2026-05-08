La experiencia MasterChef24/7 comienza en TikTok

Estamos a pocos días de que comience una de las experiencias culinarias más importantes de la televisión nacional, la cual llega con un formato único en el mundo: MasterChef24/7. La experiencia evoluciona y ahora podrás ver antes que nadie cómo es que vivirán y competirán los aspirantes, pero de la mano de tiktokers Al finalizar, tendrás el poder de votar por alguno y otorgarle su lugar dentro de la cocina más querida de México.

Ahora lee: 3 juegos de mesa inspirados en K-pop Demon Hunters que te harán pasar horas de diversión en familia

MasterChef24/7 llega este 14 y 15 de mayo con una dica especial; la cocina más famosa de la televisión reunió a 14 creadores de contenido de TikTok y los hará competir en su formato 24/7 para ganarse su lugar dentro de la contienda. Para los fans del reality culinario, esta será la primera oportunidad de conocer el ritmo del nuevo formato único en todo el mundo.

¿Cómo ver el previo al inicio de MasterChef 24/7?

A pesar de que hasta el momento no se han revelado los nombres de los 14 participantes, se ha anticipado que será el público, a través de la plataforma TikTok, que podrás seguir la contienda y votar para elegir a su participante favorito y otorgarle uno de los codiciados delantales para luchar por el sueño de ser uno de los participantes de MasterChef 24/7.

¿Cuándo inicia formalmente MasterChef24/7

De acuerdo con lo que se ha señalado de manera oficial, el nuevo formato de MasterChef 24/7, dará inicio el próximo domingo 17 de mayo del año en curso en punto de las 8:00 pm (hora del centro).

La transmisión será por Azte UNO y su formato 24/7 lo podrás seguir por nuestra señal digital, Disney + y por TV Azteca en VIVO. Toma en cuenta que todo nuestro contenido y extras también estará disponible por nuestras redes sociales oficiales.

