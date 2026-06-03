El público elige al tercer Capitán y los cocineros enfrentan un Reto Express que definirá el Miércoles de Batalla por Equipos
Se reveló al tercer capitán de la semana y los participantes tuvieron que completar 50 bastones de jícama en el Reto Express.
En MasterChef 24/7, Claudia Lizaldi dio a conocer al tercer Capitán de la semana: Ramahá, elegido por votación del público. Además, los chefs compartieron las instrucciones para una dinámica especial que incluyó un Reto Express, donde los cocineros tuvieron que demostrar rapidez y precisión al completar 50 bastones de jícama picados.